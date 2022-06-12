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Россияне уничтожили два из трех мостов к Северодонецку - глава ОВА

Россияне уничтожили два из трех мостов к Северодонецку - глава ОВА

Киев • УНН

 • 132952 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Россияне уничтожили два из трех мостов, которые ведут к Северодонецку в Луганской области, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.

Цитата

"Ситуация в Северодонецке крайне тяжелая. Рашисты ночью разрушили второй мост, ведущий в областной центр, прямо сейчас орки массово обстреливают из артиллерии последний третий путепровод в город", - сообщил Гайдай в Facebook.

Детали

По словам главы Луганской ОВА, россияне бросают все силы, чтобы "отрезать" Северодонецк. "Следующие два-три дня будут показательными", - отметил Гайдай.

"Не исключаем наступления и на других направлениях, а именно трасса "Лисичанск-Бахмут", которую россияне пытаются взять под контроль", - указал он.

"Промзону Северодонецка контролируют украинские войска, но территория завода "Азот" постоянно обстреливается. Информация о блокировке химзавода – бред", - отметил глава Луганской ОВА.

Также он сообщил, что в Рубежном наши накрыли командный пункт чеченцев – "количество пакетов уточняем". Кроме того, за последние дни есть еще две подобные "вечеринки": стадион с вагнеровцами в Кадиевке и смертельное совещание в Северодонецком ДК "Химиков", добавил Гайдай.

"россияне находятся близко возле Врубовки, поселок масштабно пострадал от вражеского обстрела огнеметной системой "Сонцепек". В оккупированном Сватовом рашисты разграбляют завод, оборудование вывозят в рашку. Кроме того, похитили все зерно аграрного района, прямо сейчас в сторону страны-агрессорки направляются десятки камазов с украинским зерном", - также сообщил глава ОВА.

Дополнение

11 июня враг еще раз попал в “Азот”, а именно на территорию транспортного цеха, где произошло возгорание ГСМ. Пострадало и одно из помещений ООО “НПО “Северодонецкий стеклопластик”.

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