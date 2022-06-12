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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли "Азот" та "Склопластик"

У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли "Азот" та "Склопластик"

Київ • УНН

 • 118088 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Вчора 11 червня ворог вкотре влучив в “Азот”, а саме на територію транспортного цеху, де сталося займання ГСМ. Постраждало і одне з приміщень ТОВ “НВО “Сєвєродонецький Склопластик”. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Цитата

“Поранених жінку і чоловіка з Лисичанська госпіталізовано до лікарень інших областей. Ніхто не може сказати, чи є та скільки саме жертв за останню добу в Сєвєродонецьку, де тривають інтенсивні бої. Так, люди постійно перебувають в укриттях, але ж росіяни розстрілюють житлові квартали годинами, застосовуючи артилерію великого калібру. Напевно, тепер евакуюватись хочуть всі, однак поки така можливість відсутня. Зазначу, що протягом травня поліціанти, рятувальники, волонтери розмовляли практично із кожним сєвєродончанином, об’їздили усі сховища і підвали. Тому зараз залишається тільки триматися”, — зазначив він.

Деталі

Вчора 11 червня ворог вкотре влучив в “Азот”, а саме на територію транспортного цеху, де сталося займання ГСМ. Постраждало і одне з приміщень ТОВ “НВО “Сєвєродонецький Склопластик”. Росіяни поцілили в полігон рятувальників, розташований за містом. Під масований обстріл потрапили селища Павлоград та Синецький під Сєвєродонецьком.

Протягом 11 червня по 10 будинків росіяни знищили в Золотому і Врубівці, два — в Миколаївці. У Лисичанську — чотири, а також торговельний центр та магазин.

Штурмові дії у Сєвєродонецьку тривають, як і у районі Тошківки. Відбито наступи ворога в районі Врубівки, Метьолкіного та в напрямку Миколаївки. Поблизу Попасної наші захисники успішно зупинили навалу противника.

Упродовж доби обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Метьолкіне, Павлоград, Синецький, Устинівка, Тошківка, Комишуваха, Гірське, Золоте, Врубівка, Миколаївка, Білогорівка, Шипилівка.

Нагадаємо

Територію “Азоту” обстрілюють годинами з артилерії, сталася велика пожежа після потрапляння російських снарядів в радіатори, з яких витекло мастило.

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