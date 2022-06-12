В Северодонецке оккупанты обстреляли "Азот" и "Стеклопластик"

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“Раненую женщину и мужчину из Лисичанска госпитализировали в больницы других областей. Никто не может сказать, есть ли и сколько именно жертв за последние сутки в Северодонецке, где продолжаются интенсивные бои. Да, люди постоянно находятся в укрытиях, но же россияне расстреливают жилые кварталы часами, применяя артиллерию большого калибра. Наверное, теперь эвакуироваться хотят все, но пока такая возможность отсутствует. Отмечу, что в течение мая полицейские, спасатели, волонтеры разговаривали практически с каждым северодончанином, объездили все хранилища и подвалы. Поэтому сейчас остается только держаться”, — отметил он.

Детали

Вчера 11 июня враг еще раз попал в “Азот”, а именно на территорию транспортного цеха, где произошло возгорание ОСН. Пострадало и одно из помещений ООО “НПО “Северодонецкий Стеклопластик”. Русские попали в полигон спасателей, расположенный за городом. Под массированный обстрел попали поселки Павлоград и Синецкий под Северодонецком.

В течение 11 июня по 10 домов россияне уничтожили в Золотом и Врубовке, два —в Николаевке. В Лисичанске — четыре, а также торговый центр и магазин.

Штурмовые действия в Северодонецке продолжаются, как и в районе Тошковки. Отражены наступления врага в районе Врубовки, Метелкиного и в направлении Николаевки. Вблизи Попасной наши защитники успешно остановили нашествие противника.

За сутки обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Метелкино, Павлоград, Синецкий, Устиновка, Тошковка, Камышеваха, Горное, Золотое, Врубовка, Николаевка, Белогоровка, Шипиловка.

Напомним

Территория “Азота” обстреливалась часами из артиллерии, произошел большой пожар после попадания русских снарядов в радиаторы, из которых вытекло масло.