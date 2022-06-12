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Ширина фронту складає 2450 км: Залужний доповів очільнику комітету начальників штабів США про ситуацію на полі бою

Ширина фронту складає 2450 км: Залужний доповів очільнику комітету начальників штабів США про ситуацію на полі бою

Київ • УНН

 • 130339 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний поінформував Голову об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі про поточну оперативну обстановку на полі бою. Про це Залужний повідомив в своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

“Провів чергову розмову з моїм американським колегою — Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Вважаю цю глибоко шановану мною людину своїм наставником, повідомив і подякував за це. Поінформував генерала Міллі про поточну оперативну обстановку”, — написав Залужний.

Деталі

Головнокомандувач наголосив, що противник сконцентрував головні зусилля на півночі Луганської області. Ворог масово застосуває артилерію і, на жаль, “має десятикратну вогневу перевагу”, зазначає Заллужний.

Водночас, з його слів, українські військові продовжують утримувати позиції.

“Складною є ситуація, зокрема, у місті Сєвєродонецьк. Туди ворогом було перекинуто до 7 батальйонно-тактичних груп. Незважаючи на щільний вогонь, нам вдалося зупинити противника”, — повідомив головнокомандувач.

Також він поінформував що, зазнаючи невдач на Луганському напрямку, російські окупаційні війська відновили обстріли житлових кварталів Харкова, що "вимагає від нас адекватних дій".

Збройні сили рф продовжують обстрілювати артилерією та мінометами підрозділи наших сил оборони у Чернігівській та Сумській областях. Українські сили ведуть вогонь у відповідь, на окремих напрямках ми перейшли до контрнаступальних дій.

“Станом на сьогодні маємо ширину фронту 2450 км, з яких на 1105 км ведуться активні бойові дії”, — зазначив він.

Залужний повідомив також, що вкотре повторив генералу Міллі своє прохання — у найкоротші терміни допомогти нам отримати більше артилерійських систем калібру 155 мм.

Також поділився зі своїм візаві стратегічними цілями Генерального штабу Збройних Сил України.

“Розуміння стратегії нашої збройної боротьби і проведення операцій допоможе забезпечити прозорість взаємин з партнерами, чіткі і зрозумілі кількісні та часові рамки міжнародної технічної допомоги, про яку ми просимо. Ми обмінялися думками про хід передачі і застосування вже наданого озброєння, провели аналогії з ленд-лізом часів Другої світової війни і обговорили сценарії подальшого розвитку ситуації”, — додав Головнокомандувач Збройних Сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генштаб: ворог відійшов на напрямку Оріхове — Золоте, готується до наступу на Лиманському напрямку. Йдуть бої за Сєверодонецьк.

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