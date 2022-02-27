Шифры, пароли и поименные данные: СБУ и ВСУ получили секретные документы оккупантов, которых разбомбили под Гостомелем

Детали

Теперь украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага.

Среди документов также есть:

Боевой расчет с позывными бойцов и командиров;

Схемы действий захватчиков: путей нападения, ухода, заправок, и т. П;

Условные знаки противника, в частности дешифрации команд управления.

"Полученные документы будут служить доказательной базой для суда, они позволят держать на контроле каждую фамилию вражеских оккупантов и все из них, кто останутся в живых - обязательно будут наказаны”, - информируют в ведомстве.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.