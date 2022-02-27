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Шифри, паролі та поіменні дані: СБУ та ЗСУ отримали секретні документи окупантів, яких розбомбили під Гостомелем

Шифри, паролі та поіменні дані: СБУ та ЗСУ отримали секретні документи окупантів, яких розбомбили під Гостомелем

Київ • УНН

 • 764148 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України заволоділи секретними документами російських військових, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем. Про це інформує прес-служба СБУ, пише УНН.

Деталі

Тепер українська спецслужба та збройні сили отримали поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор. Це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога.

Серед документів також є:

бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів;

схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок, тощо;

умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.

“Отримані документи слугуватимуть доказовою базою для суду, вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів і всі з них, хто залишаться в живих – обов’язково будуть покарані”, - інформують у відомстві.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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