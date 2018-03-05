Шевченко вызвал шесть легионеров на ближайшие спарринги сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал фамилии игроков иностранных клубов, которым направлены вызовы в национальную команду. Об этом говорится на сайте Федерации футбола Украины, передает УНН.
В список легионеров вошли защитник Эдуард Соболь ("Славия", Чехия), полузащитники Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Боруссия" Д, Германия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити") и нападающий Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).
Стоит отметить, что в рамках тренировочного сбора, который начнется ориентировочно 19 марта, национальная сборная планирует провести два спарринга - 23 марта (место проведения уточняется, вероятным соперником будет команда Саудовской Аравии) и 27 марта (в бельгийском Льеже против сборной Японии).
Напомним, что Мирон Маркевич рассказал о самой главной проблеме сборной Украины.