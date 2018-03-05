Шевченко викликав шестеро легіонерів на найближчі спаринги збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав прізвища гравців закордонних клубів, яким надіслано виклики до табору національної команди. Про це йдеться на сайті Федерації футболу України, передає УНН.
До списку легіонерів увійшли захисник Едуард Соболь (“Славія”, Чехія), півзахисники Руслан Маліновський (“Генк”, Бельгія), Євген Коноплянка (“Шальке”, Німеччина), Андрій Ярмоленко (“Борусія” Д, Німеччина), Олександр Зінченко (“Манчестер Сіті”, Англія) та нападник Роман Яремчук (“Гент”, Бельгія).
Варто відзначити, що в рамках тренувального збору, який розпочнеться орієнтовно 19 березня, національна збірна планує провести два спаринги — 23 березня (місце проведення уточнюється, ймовірним суперником буде команда Саудівської Аравії) та 27 березня (у бельгійському Льєжі проти збірної Японії).
Нагадаємо, що Мирон Маркевич розповів про найголовнішу проблему збірної України.