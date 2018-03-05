Шевченко викликав шестеро легіонерів на найближчі спаринги збірної України

До списку легіонерів увійшли захисник Едуард Соболь (“Славія”, Чехія), півзахисники Руслан Маліновський (“Генк”, Бельгія), Євген Коноплянка (“Шальке”, Німеччина), Андрій Ярмоленко (“Борусія” Д, Німеччина), Олександр Зінченко (“Манчестер Сіті”, Англія) та нападник Роман Яремчук (“Гент”, Бельгія).

Варто відзначити, що в рамках тренувального збору, який розпочнеться орієнтовно 19 березня, національна збірна планує провести два спаринги — 23 березня (місце проведення уточнюється, ймовірним суперником буде команда Саудівської Аравії) та 27 березня (у бельгійському Льєжі проти збірної Японії).

Нагадаємо, що Мирон Маркевич розповів про найголовнішу проблему збірної України.