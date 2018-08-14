Шевченко посетит матч "Динамо" за выход в плей-офф ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и пражской "Славией" вызвал интерес у главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко, информирует УНН со ссылкой на сайт Zbirna.com.
Наставник "сине-желтых" будет смотреть матч на Олимпийском, чтобы оценить состояние сборников киевского "Динамо" перед началом отборочного турнира в Лиге наций.
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Матч начнется в 19:30 14 августа.
Отметим, что ранее Шевченко со своим помощником Андреа Малдером посетил матч третьего тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером", который состоялся 3 августа в Киеве.
Заметим, что в Лиге наций сборная Украины стартует 6 сентября. В этот день "сине-желтые" сыграют первый выездной матч в группе В против сборной Чехии.