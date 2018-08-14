Шевченко відвідає матч "Динамо" за вихід в раунд плей-оф ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським "Динамо" і празькою "Славією" викликав інтерес у головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка, інформує УНН з посиланням на сайт Zbirna.com.
Наставник "синьо-жовтих" перегляне матч на Олімпійському, щоб оцінити стан збірників київського "Динамо" перед початком відбіркового турніру в Лізі націй.
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Матч розпочнеться о 19:30 14 серпня.
Відзначимо, що раніше Шевченко зі своїм помічником Андреа Малдером відвідав матч третього туру УПЛ між "Динамо" і "Шахтарем", який відбувся 3 серпня в Києві.
Зауважимо, що у Лізі націй збірна України стартує 6 вересня. У цей день "синьо-жовті" зіграють перший виїзний матч в групі В проти збірної Чехії.