Шевченко вошел в сотню лучших футболистов мира последних 25 лет

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 68505 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 96307 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 102207 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104027 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 127422 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112698 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138511 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144769 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130205 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130279 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Шевченко вошел в сотню лучших футболистов мира последних 25 лет

Шевченко вошел в сотню лучших футболистов мира последних 25 лет

Киев  •  УНН

 • 9943 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Авторитетное издание "FourFourTwo" в свежем выпуске журнала опубликовало собственный список лучших игроков за последние 25 лет. Об этом сообщает "Footboom", передает УНН.

Легендарный украинский игрок, ныне наставник национальной команды Андрей Шевченко попал в это поколение, которое включает в себя 101-го футболиста. Расположился нынешний наставник сборной Украины в самой середине списка - 52 позиция.

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"Футбол выбрал меня. Судьба подтолкнула меня в сторону этого вида спорта, и именно поэтому я здесь сегодня. Я должен был стать футболистом. Мне всегда говорили, что терпение - это лучшая из добродетелей. Вы будете достигать своих целей до тех пор, пока вы будете очень усердно работать", - "FourFourTwo" цитирует слова Шевченко в его "блоке" под позицией в рейтинге.

Отметим, что на вершине списка оказался Лионель Месси за которым оказался Криштиану Роналду и Зинедин Зидан. В топ-10 также вошли: Роналдо, Роналдиньо, Тьерри Анри, Хави, Иньеста, Паоло Мальдини и Робетро Баджо.

Украинские Национальные Новости

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