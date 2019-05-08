Шевченко вошел в сотню лучших футболистов мира последних 25 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Авторитетное издание "FourFourTwo" в свежем выпуске журнала опубликовало собственный список лучших игроков за последние 25 лет. Об этом сообщает "Footboom", передает УНН.
Легендарный украинский игрок, ныне наставник национальной команды Андрей Шевченко попал в это поколение, которое включает в себя 101-го футболиста. Расположился нынешний наставник сборной Украины в самой середине списка - 52 позиция.
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"Футбол выбрал меня. Судьба подтолкнула меня в сторону этого вида спорта, и именно поэтому я здесь сегодня. Я должен был стать футболистом. Мне всегда говорили, что терпение - это лучшая из добродетелей. Вы будете достигать своих целей до тех пор, пока вы будете очень усердно работать", - "FourFourTwo" цитирует слова Шевченко в его "блоке" под позицией в рейтинге.
Отметим, что на вершине списка оказался Лионель Месси за которым оказался Криштиану Роналду и Зинедин Зидан. В топ-10 также вошли: Роналдо, Роналдиньо, Тьерри Анри, Хави, Иньеста, Паоло Мальдини и Робетро Баджо.