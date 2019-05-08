Шевченко увійшов до сотні кращих футболістів світу останніх 25 років
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Авторитетне видання "FourFourTwo" в свіжому випуску журналу опублікувало власний список кращих гравців за останні 25 років. Про це інформує "Footboom", передає УНН.
Легендарний український гравець, нині наставник національної команди Андрій Шевченко потрапив до даної генерації, яка включає в себе 101-го футболіста. Розташувався нинішній наставник збірної України в самій середині списку - 52 позиція.
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"Футбол вибрав мене. Доля підштовхнула мене в сторону цього виду спорту, і саме тому я тут сьогодні. Я повинен був стати футболістом. Мені завжди говорили, що терпіння - це найкраща з чеснот. Ви будете досягати своїх цілей до тих пір, поки ви будете дуже старанно працювати", - "FourFourTwo" цитує слова Шевченка в його "блоці" під позицією в рейтингу.
Відзначимо, що на вершині списку опинився Ліонель Мессі за яким опинився Кріштіану Роналду та Зінедін Зідан. До топ-10 також увійшли: Роналдо, Роналдіньо, Тьєррі Анрі, Хаві, Іньєста, Паоло Мальдіні і Робетро Баджо.