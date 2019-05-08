Шевченко увійшов до сотні кращих футболістів світу останніх 25 років

Легендарний український гравець, нині наставник національної команди Андрій Шевченко потрапив до даної генерації, яка включає в себе 101-го футболіста. Розташувався нинішній наставник збірної України в самій середині списку - 52 позиція.

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"Футбол вибрав мене. Доля підштовхнула мене в сторону цього виду спорту, і саме тому я тут сьогодні. Я повинен був стати футболістом. Мені завжди говорили, що терпіння - це найкраща з чеснот. Ви будете досягати своїх цілей до тих пір, поки ви будете дуже старанно працювати", - "FourFourTwo" цитує слова Шевченка в його "блоці" під позицією в рейтингу.

Відзначимо, що на вершині списку опинився Ліонель Мессі за яким опинився Кріштіану Роналду та Зінедін Зідан. До топ-10 також увійшли: Роналдо, Роналдіньо, Тьєррі Анрі, Хаві, Іньєста, Паоло Мальдіні і Робетро Баджо.