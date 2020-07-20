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02:32 • 94087 просмотра

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4 марта, 13:25 • 113870 просмотра

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Шевченко рассказал о способах развития кредитования в Украине

Шевченко рассказал о способах развития кредитования в Украине

Киев  •  УНН

 • 13056 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Новоназначенный глава НБУ Кирилл Шевченко видит среди способов содействия развитию кредитования снижение доли проблемных кредитов и улучшение качества кредитных портфелей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Поэтому, каким я вижу способы содействия развитию кредитования? НБУ должен помочь сбалансировать портфеле банков. С одной стороны, необходимо усилить работу по снижению доли проблемных кредитов в банковской системе и улучшение качества кредитных портфелей банков. С другой стороны - ограничить использование долгосрочных ценных бумаг, которые банки покупают, используя свободную ликвидность, вместо кредитования предприятий", - отметил Шевченко.

Также по его словам, НБУ должен продолжать политику снижения учетной ставки, которая в итоге приведет к удешевлению кредитов для конечного потребителя, для конечного бенефициара - заемщиков банков.

"Мы можем сделать очень многое для того, чтобы в этот непростой период коронакризиса снизить давление на банки. Например, необходимо пересмотреть вопрос эффективности кредитных каникул. Ведь в условиях роста неплатежей по кредитам у банков связаны руки в части более активной выдачи доступных кредитов. Эти шаги позволят предприятиям реального сектора экономики получить поддержку - кредитную поддержку", - подытожил глава НБУ.

Как сообщал УНН, новоназначенный глава НБУ Кирилл Шевченко заверил, что Нацбанк останется последовательным и пообещал коллегам, что они останутся технократами в хорошем смысле этого слова.

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