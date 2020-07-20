Шевченко розповів про способи розвитку кредитування в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Новопризначений голова НБУ Кирило Шевченко бачить серед способів сприяння розвитку кредитування зниження частки проблемних кредитів та покращення якості кредитних портфелів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
"Тож, яким я бачу способи сприяння розвитку кредитування? НБУ має допомогти збалансувати портфелі банків. З одного боку, необхідно посилити роботу зі зниження частки проблемних кредитів у банківській системі та покращення якості кредитних портфелів банків. З іншого боку – обмежити використання довгострокових цінних паперів, які банки купують, використовуючи вільну ліквідність, замість кредитування підприємств", - зазначив Шевченко.
Також за його словами, НБУ має продовжувати політику зниження облікової ставки, яка зрештою призведе до здешевлення кредитів для кінцевого споживача, для кінцевого бенефіціара – позичальників банків.
"Ми можемо зробити дуже багато для того, щоб у цей непростий період коронакризи знизити тиск на банки. Наприклад, необхідно переглянути питання ефективності кредитних канікул. Адже в умовах збільшення неплатежів за кредитами в банків зв’язані руки в частині більш активної видачі доступних кредитів. Ці кроки дозволять підприємства реального сектору економіки отримати підтримку – кредитну підтримку", - підсумував голова НБУ.
Як повідомляв УНН, новопризначений голова НБУ Кирило Шевченко запевнив, що Нацбанк залишиться послідовним і пообіцяв колегам, що вони залишаться технократами в хорошому сенсі цього слова.