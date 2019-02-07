Шевченко о выборах в исполком УЕФА: три "золотых мяча" приехали поддержать Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Обладатели "Золотого мяча" Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко приехали в Рим поддержать президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко на выборах в Исполком УЕФА, передает УНН со ссылкой на Футбол 1.
"Три "Золотых мяча" приехали поддержать (Андрея Павелко - ред.), а еще президент НОК Сергей Бубка. Очень важно, чтобы украинский гражданин был в Исполкоме УЕФА", - отметил Шевченко.
По мнению легенд украинского футбола, Павелко достоен победы на выборах в УЕФА.
"Он помнит историю, а это - важно, а ведь многие о ней забыли. Для него - это уважение, и отношение к людям старшего поколения, какую бы ты должность не занимал", - признался Беланов.
Выборы пройдут сегодня, 43-ий Конгресс УЕФА уже начал свою работу.
Напомним, как писал УНН, экс-голкипер "Динамо" заявил о престижности для страны в случае победы Павелко в УЕФА.