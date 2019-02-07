Шевченко про вибори до виконкому УЄФА: три "золотих м'ячі" приїхали підтримати Павелка

"Три "Золотих м'ячі" приїхали підтримати (Андрія Павелка - ред.), а ще президент НОК Сергій Бубка. Дуже важливо, щоб український громадянин був у Виконкомі УЄФА", - зазначив Шевченко.

На думку легенд українського футболу, Павелко вартий перемоги на виборах в УЄФА.

"Він пам'ятає історію, а це - важливо, але ж багато про неї забули. Для нього - це повага, і ставлення до людей старшого покоління, яку б ти посаду не лбіймав", - зізнався Бєланов.

Вибори пройдуть сьогодні, 43-ий Конгрес УЄФА вже почав свою роботу.

Нагадаємо, як писав УНН, екс-голкіпер "Динамо" заявив про престижність для країни у разі перемоги Павелка в УЄФА.