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Шевченко про вибори до виконкому УЄФА: три "золотих м'ячі" приїхали підтримати Павелка

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Володарі "Золотого м'яча" Олег Блохін, Ігор Бєланов і Андрій Шевченко приїхали до Рима підтримати президента Федерації футболу України Андрія Павелка на виборах до Виконкому УЄФА, передає УНН з посиланням на Футбол 1.

"Три "Золотих м'ячі" приїхали підтримати (Андрія Павелка - ред.), а ще президент НОК Сергій Бубка. Дуже важливо, щоб український громадянин був у Виконкомі УЄФА", - зазначив Шевченко.

На думку легенд українського футболу, Павелко вартий перемоги на виборах в УЄФА.

"Він пам'ятає історію, а це - важливо, але ж багато про неї забули. Для нього - це повага, і ставлення до людей старшого покоління, яку б ти посаду не лбіймав", - зізнався Бєланов.

Вибори пройдуть сьогодні, 43-ий Конгрес УЄФА вже почав свою роботу.

Нагадаємо, як писав УНН, екс-голкіпер "Динамо" заявив про престижність для країни у разі перемоги Павелка в УЄФА.

Українські Національні Новини

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