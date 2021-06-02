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Шевченко об игре с Северной Ирландией: это большая ответственность

Киев • УНН

 • 13400 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию, посвященную товарищескому матчу с командой Северной Ирландии. Слова специалиста приводит пресс-служба УАФ, передает УНН.

Шевченко об игре с Северной Ирландией: это большая ответственность

Цитата

Шевченко заявил, что каждая товарищеская игра и ее результаты удивительно важны для команды из-за рейтинга и общей уверенности внутри коллектива.

“Мы говорили с ребятами по поводу результата. Любая игра национальной команды — огромная ответственность. Итог будет влиять на рейтинг, очень важно побеждать для общей уверенности. Особенно в таких матчах, где мы создали достаточно моментов для победы”, — сказал Шевченко.

Также тренер заявил о слабой реализации у “желто-синих”.

“К сожалению, у нас страдает реализация. Надеюсь, мы этот компонент подтянем к чемпионату Европы. Ответственность за результат должна быть. Но мы понимали, что команда находится под определенными физическими нагрузками. Мы не готовим сборную к товарищеским матчам, а через нагрузку готовим к официальным. Пройденный и запланированный нами объем работы должен быть выполнен. За четыре-пять дней до официальных поединков команда получит достаточно отдыха, чтобы быть готовой к Евро-2020. Пока же мы должны воспользоваться моментом и подготовиться через товарищеские игры. Поэтому где-то будет несвежесть, усталость”, — добавил Шевченко.

Дополнение

Сборная Украины начнет выступления на Евро-2020 матчем с Нидерландами, который пройдет 13 июня на “Йохан Кройфф Арена”.

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