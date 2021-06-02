Шевченко про гру із Північною Ірландією: це велика відповідальність

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 29156 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 105815 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 148895 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 132843 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 139481 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 98065 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 82774 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 185581 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88580 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 280021 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 58188 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 66768 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 21858 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 30624 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 47147 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 151519 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 185587 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 280029 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 447472 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 433597 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 6160 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 33048 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 38498 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 38928 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 39892 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Шевченко про гру із Північною Ірландією: це велика відповідальність

Київ • УНН

 • 13400 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко провів прес-конференцію, присвячену товариському матчу з командою Північної Ірландії. Слова фахівця наводить прес-служба УАФ, передає УНН.

Шевченко про гру із Північною Ірландією: це велика відповідальність

Цитата

Шевченко заявив, що кожна товариська гра та її результати напрочуд важливі для команди через рейтинг та загальну впевненість всередині колективі.

“Ми говорили з хлопцями з приводу результату. Будь-яка гра національної команди — величезна відповідальність. Підсумок буде впливати на рейтинг, дуже важливо перемагати для загальної впевненості. Надто в таких матчах, де ми створили достатньо моментів для перемоги”, — сказав Шевченко.

Також тренер заявив про слабку реалізацію у “жовто-блакитних”.

“На жаль, у нас страждає реалізація. Сподіваюся, ми цей компонент підтягнемо до чемпіонату Європи. Відповідальність за результат повинна бути. Але ми розуміли, що команда перебуває під певними фізичними навантаженнями. Ми не готуємо збірну до товариських матчів, а через навантаження готуємо до офіційних. Пройдений і запланований нами обсяг роботи повинен бути виконаний. За чотири-п’ять днів до офіційних поєдинків команда отримає достатньо відпочинку, щоб бути готовою до Євро-2020. Поки що ж ми маємо скористатися моментом і підготуватися через товариські ігри. Тому десь буде несвіжість, утома”, — додав Шевченко.

Доповнення

Збірна України розпочне виступи на Євро-2020 матчем із Нідерландами, який пройде 13-го червня на “Йохан Кройфф Арена”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45