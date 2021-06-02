Шевченко про гру із Північною Ірландією: це велика відповідальність

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Шевченко заявив, що кожна товариська гра та її результати напрочуд важливі для команди через рейтинг та загальну впевненість всередині колективі.

“Ми говорили з хлопцями з приводу результату. Будь-яка гра національної команди — величезна відповідальність. Підсумок буде впливати на рейтинг, дуже важливо перемагати для загальної впевненості. Надто в таких матчах, де ми створили достатньо моментів для перемоги”, — сказав Шевченко.

Також тренер заявив про слабку реалізацію у “жовто-блакитних”.

“На жаль, у нас страждає реалізація. Сподіваюся, ми цей компонент підтягнемо до чемпіонату Європи. Відповідальність за результат повинна бути. Але ми розуміли, що команда перебуває під певними фізичними навантаженнями. Ми не готуємо збірну до товариських матчів, а через навантаження готуємо до офіційних. Пройдений і запланований нами обсяг роботи повинен бути виконаний. За чотири-п’ять днів до офіційних поєдинків команда отримає достатньо відпочинку, щоб бути готовою до Євро-2020. Поки що ж ми маємо скористатися моментом і підготуватися через товариські ігри. Тому десь буде несвіжість, утома”, — додав Шевченко.

Доповнення

Збірна України розпочне виступи на Євро-2020 матчем із Нідерландами, який пройде 13-го червня на “Йохан Кройфф Арена”.