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Шевченко предположил, что игра с Люксембургом может стать сложнее, чем матч с сербами

Шевченко предположил, что игра с Люксембургом может стать сложнее, чем матч с сербами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июня. УНН. Накануне матча отбора на Евро-2020 с Люксембургом главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

"Она (сборная Люксембурга - ред.) сделала очень большой шаг вперед за последние годы, организовала неприятности многим сборным, в том числе и нашей. Игроки сборной Украины хорошо знают эту команду, мотивация очень высока. Мы играем дома, поэтому для нас очень важно победить. Возможно, поединок будет сложнее, чем против Сербии. Люксембург - организованная команда, которая умеет хорошо обороняться и контратаковать", - отметил коуч.

Также Шевченко рассказал, почему в очередной раз не вызвал в национальную команду бомбардира "Альбасете" Романа Зозулю.

"Есть много игроков, по которым мы наблюдаем, и Роман входит в их число. Вызывая футболистов, я выхожу исключительно из интересов национальной сборной. Мы принимаем решение, учитывая то, какие исполнители в данный момент подходят под игру команды. Никаких вопросов к Зозули нет - он проводит великолепный сезон. Я желаю ему удачи в стыковых матчах Сегунды. Роман у нас в обойме, мы за ним следим", - подытожил рулевой.

Добавим, матч Украина - Люксембург стартует завтра в 21:45 на "Львов Арене".

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