Шевченко припустив, що гра з Люксембургом може стати складнішою за матч з сербами

"Вона (збірна Люксембургу – ред.) зробила дуже великий крок уперед за останні роки, організувала неприємності багатьом збірним, у тому числі й нашій. Гравці збірної України добре знають цю команду, мотивація дуже висока. Ми граємо вдома, тож для нас дуже важливо перемогти. Можливо, поєдинок буде складнішим, ніж проти Сербії. Люксембург — організована команда, яка вміє добре оборонятися та контратакувати", - зазначив коуч.

Також Шевченко розповів чому в черговий раз не викликав до лав національної команди бомбардира "Альбасете" Романа Зозулю.

"Є чимало гравців, за якими ми спостерігаємо, і Роман входить до їхнього числа. Викликаючи футболістів, я виходжу виключно з інтересів національної збірної. Ми приймаємо рішення з огляду на те, які виконавці в даний момент підходять під гру команди. Жодних питань до Зозулі немає — він проводить чудовий сезон. Я бажаю йому удачі у стикових матчах Сегунди. Роман у нас в обоймі, ми за ним стежимо", - підсумував рульовий.

Додамо, матч Україна – Люксембург стартуватиме завтра о 21:45 на "Львів Арені".