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Шевченко назвал заявку сборной Украины на ближайшие матчи отбора на Евро-2020

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил список игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочных матчах к Евро-2020 против сборных Литвы и Португалии, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер" Донецк), Денис Бойко ( "Динамо"), Андрей Лунин ( "Вальядолид", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все - "Шахтер" Донецк), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все - "Динамо" Киев), Игорь Пластун ( "Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ( " Брюгге ", Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (все - "Шахтер" Донецк), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба - "Динамо" Киев), Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ( "Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ( "Шахтер" Донецк).

В резервный список попали: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Артем Беседин (все - "Динамо" Киев), Виктор Коваленко ( "Шахтер" Донецк), Роман Безус ( "Гент", Бельгия), Евгений Шахов ( "Лечче", Италия) .

Примечательно, что главный тренер не исключил, что кто-то из игроков может быть довикликаний или переведен из резервного списка к основному.

Также добавим, национальная команда начнет сбор 7 октября в Харькове. 11 октября в Харькове сборная будет принимать Литву, а 14 октября в Киеве - Португалию.

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