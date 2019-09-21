Шевченко назвав заявку збірної України на найближчі матчі відбору на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оголосив список гравців, викликаних для підготовки та участі у відбірних матчах до Євро-2020 проти збірних Литви і Португалії, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Склад збірної України:
Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Денис Бойко ("Динамо" Київ), Андрій Лунін ("Вальядолід", Іспанія).
Захисники: Сергій Крівцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат (усі — "Шахтар" Донецьк), Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі — "Динамо" Київ), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія).
Півзахисники: Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (усі — "Шахтар" Донецьк), Віктор Циганков, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Ситі", Англія).
Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар" Донецьк).
До резервного списку потрапили: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Артем Бєсєдін (усі — "Динамо" Київ), Віктор Коваленко ("Шахтар" Донецьк), Роман Безус ("Гент", Бельгія), Євген Шахов ("Лечче", Італія).
Примітно, що головний тренер не виключив, що хтось із гравців може бути довикликаний або переведений із резервного списку до основного.
Також додамо, національна команда розпочне збір 7 жовтня у Харкові. 11 жовтня у Харкові збірна прийматиме Литву, а 14 жовтня у Києві - Португалію.