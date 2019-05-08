Шевченко назвал желаемое место работы в будущем

"Милан" - один из клубов моей жизни, но пока я имею работу в национальной команде Украины. Конечно, однажды я хотел бы возглавить "Милан", потому что я очень связан с этим клубом, болельщиками и моими бывшими одноклубниками. Возможно, однажды наступит и моя очередь", - подчеркнул Шевченко.

Напомним, что Шевченко признавали автором лучшего взятия ворот в истории противостояний "Милана" с "Ювентусом".

Как сообщал УНН, наставник украинской сборной вошел в топ-100 лучших футболистов мира за последние 25 проведенных лет.