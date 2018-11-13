Гол Шевченка визнано кращим в історії протистоянь "Мілану" з "Ювентусом"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Нинішній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко одержав чергове визнання за роки проведення у стані італійського “Мілану”, повідомляє УНН з посиланням на Twitter “россонері”.
Це стало відомо після голосування серед вболівальників “Мілана”, яке було проведено перед матчем 12-го туру Серії А між “Міланом” і “Ювентусом”.
Гол, який приніс перемогу в голосуванні, українець забив ще 9 грудня 2001 року. Тоді молодий Шевченко з-за меж кута штрафного майданчику забив у дальню дев’ятку воріт Буффона, який в ефектному стрибку не зумів дотягнутися до ігрового снаряду.
Нагадаємо, що трансфер Шевченка з “Мілану” в “Челсі” назвали найбільш коштовним за сучасними тенденціями.