Гол Шевченко признан лучшим в истории противостояний "Милана" с "Ювентусом"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Нынешний тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко получил очередное признание за годы проведения в состоянии итальянского “Милана”, сообщает УНН со ссылкой на Twitter “россонери”.
Это стало известно после голосования среди болельщиков “Милана”, проведенного перед матчем 12-го тура Серии А между “Миланом” и “Ювентусом”.
Гол, который принес победу в голосовании, украинец забил еще 9 декабря 2001 года. Тогда молодой Шевченко из-за пределов угла штрафной площади забил в дальнюю девятку ворот Буффона, который в эффектном прыжке не сумевший дотянуться до игрового снаряда.
Напомним, что трансфер Шевченко из “Милана” в “Челси” назвали наиболее ценным за современными тенденциями.