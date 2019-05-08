Шевченко назвав бажане місце роботи в майбутньому
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко виявив намір в майбутньому очолити італійський "Мілан", інформує УНН з посиланням на італійське видання calciomercato.
"Мілан" - один із клубів мого життя, але наразі я маю роботу в національній команді України. Звичайно, одного разу я хотів би очолити "Мілан", тому що я дуже пов'язаний з цим клубом, вболівальниками та моїми колишніми одноклубниками. Можливо, одного разу настане і моя черга", - наголосив Шевченко.
Нагадаємо, що Шевченка визнавали автором найкращого взяття воріт в історії протистоянь "Мілану" з "Ювентусом".
Як повідомляв УНН, наставник української збірної увійшов до топ-100 кращих футболістів світу за останні 25 проведених років.