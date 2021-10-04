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Шевченко может возглавить гранд шотландского футбола

Шевченко может возглавить гранд шотландского футбола

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Руководство шотландского "Селтика" заинтересовано в подписании главным тренером клуба Украинской Андрея Шевченко, сообщает УНН со ссылкой на "The Sun".

Детали

Шевченко попал в шорт-лист гранда шотландского футбола. Главным тренером "Селтика" на данный момент является Анге Постекоглу. 56-летний австралиец занял этот пост 10 июня. Он подписал однолетний контракт с клубом.

Однако пока "Селтик" (десять очков) после семи игр идут на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Шотландии. 51-кратный чемпион страны в Лиге Европы на групповой стадии играет с "Бетис", "Байером" и "Ференцварошем". "Селтик" после второго тура занимает последнее место в группе. Шотландцы уступили испанскому и немецкому клубам.

Справка

Шевченко занимал пост главного тренера сборной Украины по июль 2016 по август 2021-му. Под руководством специалиста команда не сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, но отобрали на Евро-2020, где дошла до четвертьфинала.

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