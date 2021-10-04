Шевченко може очолити гранд шотландського футболу

Деталі

Шевченко потрапив до шорт-листа гранду шотландського футболу. Головним тренером “Селтіка” на даний момент є Анге Постекоглу. 56-річний австралієць зайняв цей пост 10 червня. Він підписав однорічний контракт з клубом.

Проте наразі “Селтік” (десять очок) після семи ігор йдуть на шостому місці в турнірній таблиці чемпіонату Шотландії. 51-разовий чемпіон країни в Лізі Європи на груповій стадії грає з “Бетісом”, “Байєром” і “Ференцварошем”. “Селтік” після другого туру посідає останнє місце в групі. Шотландці поступилися іспанському і німецькому клубам.

Довідка

Шевченко займав пост головного тренера збірної України з липня 2016 року по серпень 2021-го. Під керівництвом фахівця команда не зуміла кваліфікуватися на чемпіонат світу 2018 року, але відібрали на Євро-2020, де дійшла до чвертьфіналу.