Шевченковский райсуд Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Олеся Бузины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Сегодня Шевченковский районный суд. Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по факту убийства журналиста Олеся Бузины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу прессекретар Прокуратуры Киева Надежды Максимец.
В судебном заседании из-за болезни не пришла мать погибшего журналиста.
В ходе судебного процесса сторона обвинения приобщила еще 5 томов письменных доказательств. Таким образом, на сегодня суду предоставлено около 20 томов письменных доказательств.
Среди приобщенных материалов - информация относительно общественной и политической деятельности потерпевшего и обвиняемых, а также материалы доступа правоохранителей других стран к аккаунтам Фейсбук, которыми пользовались обвиняемые.
Также приобщены сведения о передвижении автомобиля Форд Фокус из Италии в Украину и его путь от первого владельца и крайнего покупателя.
Следующее судебное заседание назначено на 13 февраля 2020 года.
Напомним, 16 апреля 2015 года днем во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову.
МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы - Андрей Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня.
27 июня 2017 года прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины.
9 августа 2018 года по делу убийства Бузины определили состав присяжных.