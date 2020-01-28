Шевченківський райсуд Києва продовжив розгляд справи вбивства журналіста Олеся Бузини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Сьогодні Шевченківський районий суд м. Києва продовжив розгляд кримінального провадження за фактом вбивства журналіста Олеся Бузини. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку прессекретаря Прокуратури Києва Надії Максимець.
У судове засідання через хворобу не прийшла мати загиблого журналіста.
У ході судового процесу сторона обвинувачення долучила ще 5 томів письмових доказів. Таким чином на сьогодні суду надано близько 20 томів письмових доказів.
Серед долучених матеріалів - інформація щодо суспільної і політичної діяльності потерпілого та обвинувачених, а також матеріали доступу правоохоронців інших країн до акаунтів Фейсбук, якими користувалися обвинувачені.
Також долучені відомості щодо пересування автомобіля Форд Фокус з Італії до України та його шлях від першого власника та крайнього покупця.
Наступне судове засідання призначено на 13 лютого 2020 року.
Нагадаємо, 16 квітня 2015 року вдень у дворі власного будинку був розстріляний журналіст Олесь Бузина. Він отримав 4 вогнепальних поранення, одне з яких у голову.
МВС оголосило підозри у вбивстві журналіста і письменника Бузини двом жителям столиці — Андрію Медведьку та Денису Поліщуку. Підозрюваних затримали 18 червня.
27 червня 2017 року прокуратура Києва завершила досудове розслідування щодо Андрія Медведька і Дениса Поліщука, яких підозрюють у вбивстві журналіста Олеся Бузини.
9 серпня 2018 року у справі вбивства Бузини визначили склад присяжних.