Шестеро украинских военных получили ранения за сутки в зоне АТО

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших военнослужащих не было. Вместе с тем, шестеро наших бойцов были ранены. Это произошло в районе Авдеевки во время вражеского обстрела", - сообщил он.

Напомним, вчера боевики из минометов обстреляли позиции ВСУ в Луганской области.