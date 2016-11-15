Шестеро украинских военных получили ранения за сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Шестеро украинских военнослужащих получили ранения в результате боевых действий за минувшие сутки в зоне АТО, погибших среди украинских бойцов нет. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших военнослужащих не было. Вместе с тем, шестеро наших бойцов были ранены. Это произошло в районе Авдеевки во время вражеского обстрела", - сообщил он.
Напомним, вчера боевики из минометов обстреляли позиции ВСУ в Луганской области.