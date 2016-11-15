Шестеро українських військових отримали поранення за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Шестеро українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок бойових дій за минулу добу в зоні АТО, загиблих серед українських бійців немає. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих військовослужбовців не було. Разом з тим, шестеро наших бійців було поранено. Це сталося в районі Авдіївки під час ворожого обстрілу”, — повідомив він.
Нагадаємо, минулої доби бойовики з мінометів обстріляли позиції ЗСУ на Луганщині.