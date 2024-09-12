Шесть сотрудников ООН погибли во время израильской атаки в Нусейрате

Шестеро из по меньшей мере 18 человек, погибших во время израильской атаки в Нусейрате, работали на БАПОР, утверждает организация ООН. Пострадавшее здание школы, вероятно, было переоборудовано под временное жилье для внутренне перемещенных лиц. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Организация помощи палестинским беженцам говорит, что это самое смертоносное нападение на ее сотрудников за время войны, сообщает Reuters.

Армия обороны Израиля утверждает, что их авиация нанесла точный удар по террористам ХАМАС, которые создали командный центр в здании школы.

Майже півтисячі співробітників БАПОР у Газі є членами терористичних угруповань, зокрема й ХАМАС - ізраїльська розвідка