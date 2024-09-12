Шість співробітників ООН загинули під час ізраїльської атаки в Нусейраті
Київ • УНН
Ізраїльська атака на школу в Нусейраті призвела до загибелі щонайменше 18 осіб, серед яких 6 працівників БАПОР. Ізраїль стверджує, що удар був спрямований на командний центр ХАМАС у будівлі школи.
Шестеро з щонайменше 18 осіб, які загинули під час ізраїльської атаки в Нусейраті, працювали на БАПОР, стверджує організація ООН. Постраждала будівля школи, ймовірно, була переобладнана під тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб. Про це пише АР, передає УНН.
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Організація допомоги палестинським біженцям каже, що це найбільш смертоносний напад на її співробітників за час війни, повідомляє Reuters.
Армія оборони Ізраїлю стверджує, що їхня авіація здійснила точний удар по терористам ХАМАС, які створили командний центр у будівлі школи.
Майже півтисячі співробітників БАПОР у Газі є членами терористичних угруповань, зокрема й ХАМАС - ізраїльська розвідка04.03.24, 23:09 • 33042 перегляди