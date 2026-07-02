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Шесть медалей завоевали украинские дзюдоисты на чемпионате Европы среди кадетов

Киев • УНН

 • 1110 просмотра

Украинские дзюдоисты завоевали шесть наград на чемпионате Европы среди кадетов до 18 лет в Испании. Сборная получила одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медали.

Шесть медалей завоевали украинские дзюдоисты на чемпионате Европы среди кадетов

Украинские дзюдоисты на чемпионате Европы в Испании завоевали шесть медалей - одну золотую, четыре серебряных и одну бронзовую. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет, передает УНН

Детали

Как рассказали в НОК, с 29 июня по 2 июля на Гран-Канарии (Испания) прошел чемпионат Европы по дзюдо среди кадетов до 18 лет. Участие в турнире приняли более 400 спортсменов из 43 стран, которые боролись за награды континентального первенства. Нашу страну представляла мощная команда из 20 украинцев. 

По итогам соревнований наши спортсмены шесть раз поднимались на подиум. "золото" завоевал Хазар Гейдаров. "Серебро" завоевала сборная Украины в смешанном командном турнире - Хазар Гейдаров, Матвей Турчин, Никита Сахаров, Илья Швец, Татьяна Глущенко, Виктория Воропаева, Арина Машуренко, Яна Холявко, Яна Довгун. 

Также серебряные медали завоевали Ксения Кирильчук, Диана Самойлюк, Яна Довгун. Арина Машуренко завоевала "бронзу". 

Напомним 

Женская сборная Украины по регби-7 стала победительницей чемпионата Европы в дивизионе Trophy. 

Павел Башинский

Спорт