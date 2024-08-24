Шесть человек пострадали из-за вражеского обстрела Купянского района Харьковщины

Российская армия сегодня, 24 августа, в очередной раз обстреляла Купянский район Харьковской области, в результате чего пострадали шесть мирных жителей, сообщили в Харьковской прокуратуре, передает УНН.

По данным следствия, 24 августа около 10:35 оккупанты совершили обстрел Купянска. Ранения получил 75-летний мужчина, который во время удара находился во дворе домовладения.

Также сегодня в 12:05 вооруженные силы рф обстреляли поселок Новоосиново Купянского района. Острую реакцию на стресс и ранения получили пять женщин. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. По предварительным данным, войска рф били по селу из РСЗО.





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