Шестеро людей постраждало через ворожі обстріли Куп'янського району Харківщини
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Купʼянський район Харківської області 24 серпня. Постраждали шестеро мирних жителів: поранено 75-річного чоловіка в Купʼянську та пʼять жінок у селищі Новоосинове.
Російська армія сьогодні, 24 серпня, вчергове обстріляла Купʼянський район Харківської області, внаслідок чого постраждали шість мирних жителів, повідомили у Харківській прокуратурі, передає УНН.
За даними слідства, 24 серпня близько 10:35 окупанти здійснили обстріл Купʼянська. Поранення отримав 75-річний чоловік, який під час удару перебував на подвірʼї домоволодіння.
Також сьогодні о 12:05 збройні сили рф обстріляли селище Новоосинове Купʼянського району. Гострої реакції на стрес та поранень зазнали пʼять жінок. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. За попередніми даними, війська рф били по селу з РСЗВ.
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