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Війська рф опівдні обстріляли село на Харківщині: постраждали 4 жінки

Війська рф опівдні обстріляли село на Харківщині: постраждали 4 жінки

Київ • УНН

 • 25733 перегляди

Окупанти обстріляли село Новоосинове Куп'янського району Харківської області. Внаслідок атаки постраждали чотири цивільні жінки, які були госпіталізовані, та загорівся приватний будинок.

У Харківській області російські війська обстріляли село Новоосинове, постраждали чотири цивільні жінки, які були госпіталізовані, та загорівся приватний будинок, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Близько 12:00 окупанти вдарили по селу Новоосинове Куп’янського району. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждали чотири цивільні жінки, госпіталізовані до медичного закладу

- повідомив Синєгубов у Telegram.

Ліквідація наслідків, як повідомляється, триває.

На Харківщині війська рф обстріляли три райони: 2 загиблих, 3 поранених24.08.24, 11:49 • 22156 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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