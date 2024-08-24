Війська рф опівдні обстріляли село на Харківщині: постраждали 4 жінки
Київ • УНН
Окупанти обстріляли село Новоосинове Куп'янського району Харківської області. Внаслідок атаки постраждали чотири цивільні жінки, які були госпіталізовані, та загорівся приватний будинок.
У Харківській області російські війська обстріляли село Новоосинове, постраждали чотири цивільні жінки, які були госпіталізовані, та загорівся приватний будинок, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Близько 12:00 окупанти вдарили по селу Новоосинове Куп’янського району. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждали чотири цивільні жінки, госпіталізовані до медичного закладу
Ліквідація наслідків, як повідомляється, триває.
На Харківщині війська рф обстріляли три райони: 2 загиблих, 3 поранених24.08.24, 11:49 • 22156 переглядiв