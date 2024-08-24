На Харківщині війська рф обстріляли три райони: 2 загиблих, 3 поранених
Київ • УНН
Російські війська обстріляли три райони Харківської області. У Куп'янську-Вузловому загинули двоє чоловіків, поранено три жінки. Пошкоджено будинки та інфраструктуру.
Російські війська у Харківській області уночі поцілили по Куп'янську, минулої доби обстріляли три райони, відомо про загибель двох чоловіків та поранення трьох жінок, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Зі слів Синєгубова, за добу фіксували ворожі обстріли:
• 24 серпня, 01:06, Куп'янський р-н, місто Куп'янськ, Внаслідок обстрілу горів дах будинку.
• 23 серпня, 22:41, Харківський р-н, село Нова Казача. Внаслідок обстрілу горів гараж, господарча будівля та 2 мотоцикли.
• 19:20, Богодухівський р-н, село Одноробівка. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.
• 19:10, Куп'янський р-н, місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.
• 16:00, Куп'янський р-н, село Кучерівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.
• 15:00, Богодухівський р-н, перед селом Орішанка. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на площі 8 Га та трава на площі 4 га.
• 13:30, Богодухівський р-н, село Одноробівка. Внаслідок артобстрілу (5 ударів) пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та електромережі.
• 12:20, Куп'янський р-н, село Куп янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла трава. Пошкоджено будинок. Загинули 2 чоловіків віком 51 та 58 років. Постраждали три жінки 45, 63, 85 років.
• 10:45 Куп'янський р-н, село Новоосинове. Внаслідок обстрілу горів дачний будинок.
Він зазначив також, що 22 та 23 серпня у селі Козача Лопань рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок віком 61 та 43 років. Обстріл відбувся 21 серпня.
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