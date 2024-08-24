На Харьковщине войска рф обстреляли три района: 2 погибших, 3 раненых

Российские войска в Харьковской области ночью попали по Купянску, за прошедшие сутки обстреляли три района, известно о гибели двух мужчин и ранении трех женщин, сообщил в субботу председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, за сутки фиксировали вражеские обстрелы:

- 24 августа, 01:06, Купянский р-н, город Купянск, В результате обстрела горела крыша дома.

- 23 августа, 22:41, Харьковский р-н, село Новая Казачья. В результате обстрела горел гараж, хозяйственная постройка и 2 мотоцикла.

- 19:20, Богодуховский р-н, село Одноробовка. В результате обстрела горела хозяйственная постройка.

- 19:10, Купянский р-н, город Купянск. В результате обстрела горел частный дом.

- 16:00, Купянский р-н, село Кучеровка. В результате обстрела поврежден дом.

- 15:00, Богодуховский р-н, перед селом Орешанка. В результате обстрела горела лесная подстилка на площади 8 Га и трава на площади 4 га.

- 13:30, Богодуховский р-н, село Одноробовка. В результате артобстрела (5 ударов) поврежден двухэтажный многоквартирный дом и электросети.

- 12:20, Купянский р-н, село Купянск-Узловой. В результате обстрела горела трава. Поврежден дом. Погибли 2 мужчин в возрасте 51 и 58 лет. Пострадали три женщины 45, 63, 85 лет.

- 10:45 Купянский р-н, село Новоосиново. В результате обстрела горел дачный дом.

Он отметил также, что 22 и 23 августа в селе Казачья Лопань спасатели деблокировали тела двух погибших женщин в возрасте 61 и 43 лет. Обстрел произошел 21 августа.

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