Киев • УНН
Оккупанты обстреляли село Новоосиново Купянского района Харьковской области. В результате атаки пострадали четыре гражданские женщины, которые были госпитализированы, и загорелся частный дом.
В Харьковской области российские войска обстреляли село Новоосиново, пострадали четыре гражданские женщины, которые были госпитализированы, и загорелся частный дом, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Около 12:00 оккупанты ударили по селу Новоосиново Купянского района. В результате обстрела горел частный дом. Пострадали четыре гражданские женщины, госпитализированы в медицинское учреждение
Ликвидация последствий, как сообщается, продолжается.
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