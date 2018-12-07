Шепетовка начала получать газ от "Нафтогаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Городу Шепетовка Хмельницкой области, в котором произошел срыв отопительного сезона из-за долгов перед НАК "Нафтогаз Украины", предоставили номинации на газ от НАК. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза", передает УНН.
Так, "Нафтогаз" заключила договор и предоставила номинации на газ ООО "Шепетовка Энергоинвест", которое обеспечивает Шепетовку теплом и горячей водой.
"Предоставление номинаций стало возможным после заключения договора и приведение уровня оплаты ООО "Шепетовка Энергоинвест" до 78% – уровня, предусмотренного постановлением КМУ (Кабинета министров Украины – ред.) от 14.11.2018 г. №942 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украина от 18 июня 2014 г. №217 и от 19 октября 2018 г. №867", – говорится в сообщении.
Как уточнили в "Нафтогазе", сейчас долг теплопроизводителя составляет 51,5 миллионов гривен, из которых 8,9миллионов гривен – штрафные санкции.
Напомним, из-за долгов компании "Шепетовка Энергоинвест" перед НАК "Нафтогаз Украины" оператор газотранспортной системы был обязан с 13 ноября прекратить газоснабжение Шепетовки. По словам городского головы, это автоматически может привести к локальной чрезвычайной ситуации по городу.
В связи с этим в четырех школах Шепетовки временно остановили образовательный процесс.