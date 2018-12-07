Шепетівка почала отримувати газ від "Нафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Місту Шепетівка Хмельницької області, у якому стався зрив опалювального сезону через борги перед НАК "Нафтогаз України", надали номінації на газ від НАК. Про це повідомила прес-служба "Нафтогазу", передає УНН.
Так, "Нафтогаз" уклала договір та надала номінації на газ ТОВ "Шепетівка Енергоінвест", яке забезпечує Шепетівку теплом та гарячою водою.
"Надання номінацій стало можливим після укладення договору та приведення рівня оплати ТОВ "Шепетівка Енергоінвест" до 78% – рівня, передбаченого постановою КМУ (Кабінету міністрів України – ред.) від 14.11.2018 р. №942 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 217 і від 19 жовтня 2018 р. № 867", – йдеться в повідомленні.
Як уточнили у "Нафтогазі", наразі борг тепловиробника складає 51,5 мільйонів гривень, з яких 8,9 мільйонів гривень – штрафні санкції.
Нагадаємо, через борги компанії "Шепетівка Енергоінвест" перед НАК "Нафтогаз України" оператор газотранспортної системи був зобов'язаний з 13 листопада припинити газопостачання Шепетівки. За словами міського голови, це автоматично може призвести до локальної надзвичайної ситуації по місту.
У зв'язку з цим у чотирьох школах Шепетівки тимчасово зупинили освітній процес.