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Шельфовый ледник Антарктики разрушается быстрее, чем предполагалось – спутниковые снимки

Киев • УНН

 • 151404 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Первое в своем роде исследование, проведенное исследователями из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) и опубликованное в журнале Nature, вызывает новые опасения по поводу того, насколько быстрое изменение климата ослабляет плавучие шельфовые ледники Антарктиды, передает УНН.

Шельфовый ледник Антарктики разрушается быстрее, чем предполагалось – спутниковые снимки

Детали

Анализ показал, что в совокупности истончения и откалывания уменьшили массу шельфовых ледников Антарктиды на 12 триллионов тонн с 1997 года, что вдвое превышает предварительную оценку.

По словам ученого JPL Чада Грина, ведущего автора исследования, чистая потеря ледяного щита континента за последнюю четверть века составляет почти 37 000 квадратных километров, площадь почти равна площади Швейцарии.

Последствия могут быть огромными. По его словам, Антарктика содержит 88% потенциала мирового льда на уровне моря.

Шельфовые ледники – слои замерзшей пресной воды, формируются тысячи лет и действуют как контрфорсы, сдерживающие ледники, которые иначе легко соскользнули бы в океан, вызывая подъем уровня моря.

Однако в последние десятилетия потепление океанов ослабило шельф снизу — явление, ранее задокументированное спутниковыми высотомерами, измеряющими изменение высоты льда и показывающими потери в среднем 149 миллионов тонн в год с 2002 по 2020 год, по данным NASA.

Для анализа команда Грина синтезировала спутниковые изображения в видимом, тепловом инфракрасном и радиолокационном диапазонах.

Измеренные потери настолько превышают естественное пополнение шельфового ледника, что исследователи сочли маловероятным возвращение Антарктиды к уровню ледников к 2000 году до конца этого столетия.

Ускоренный откол ледников, как и истончение льда, был наиболее заметен в Западной Антарктиде, районе, наиболее пострадавшем от нагреваемых океанских течений. Но даже в Восточной Антарктиде, регионе, шельфовый ледник которого долгое время считался менее уязвимым, «мы наблюдаем больше потерь, чем успехов», — сказал Грин.

По словам Грина, одним из важнейших событий стало обрушение и распад массивного шельфового ледника Конгер-Гленцет в марте, что, возможно, является признаком дальнейшего ухудшения ситуации.

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