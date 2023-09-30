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"Шатдаун" в США почти неизбежен: республиканцы в Палате представителей отвергают собственный законопроект

"Шатдаун" в США почти неизбежен: республиканцы в Палате представителей отвергают собственный законопроект

Киев • УНН

 • 255604 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Группа непримиримых республиканцев в Палате представителей США в пятницу отвергла законопроект о временном бюджете, предложенный их лидером, из-за чего частичная остановка американского правительства в воскресенье стала практически неизбежной, пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Детали

Палата представителей отклонила законопроект о временном финансировании правительства на 30 дней. За него проголосовали лишь 198 законодателей, против высказались 232. Законопроект предусматривал сокращение расходов и ограничение нелегальной миграции, что является приоритетами для республиканцев. Однако, как отмечается, из-за этого у документа было мало шансов на одобрение в контролируемом демократами Сенате.

Таким образом республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей, как указано, остались без четкой стратегии по предотвращению "шатдауна".

Если финансирование правительства США не будет продлено к наступлению воскресенья, это будет означать закрытие национальных парков, задержки с выплатами зарплаты 4 миллионам федеральных служащих и сбои в самых разных областях – от финансового надзора до научных исследований.

После голосования спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что палата все еще может принять законопроект о продлении финансирования, отказавшись от консервативных мер, которые вызвали отторжение у демократов. Но он отказался сообщить, что будет дальше. Ожидается, что палата проведет еще несколько голосований в субботу.

Неясно, успеет ли принять решение и Сенат США. Палата должна собраться во второй половине дня в субботу, чтобы рассмотреть двухпартийный законопроект, позволяющий профинансировать правительство до 17 ноября, но, как сообщается, из-за процедурных проволочек заключительное голосование может быть отложено до вторника.

Президент США Джо Байден предупредил, что "шатдаун" может нанести большой урон Вооруженным силам. «Мы не можем играть в политику, когда наши войска принимают на себя удар. Это просто невыполнение долга», – заявил демократ Байден на церемонии, посвященной уходу в отставку высокопоставленного генерала Марка Милли.

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Маккарти надеялся, что включение в законопроект положений об охране границ позволит переубедить коллег, которые до этого игнорировали усилия по предотвращению "шатдауна".

Однако в итоге «непримиримые» республиканцы – 31 человек – объединились с демократами и отвергли законопроект.

Часть республиканцев считают, что Конгресс должен сосредоточиться на разработке детального бюджета, охватывающего весь финансовый год, а не на временных мерах, даже если это приведет к "шатдауну". К настоящему моменту Палата представителей уже приняла четыре варианта годовых бюджета, но, как отмечается, у них нет шансов получить одобрение Сената.

Другие республиканцы считают, что им, вероятно, придется провести совместную работу с демократами, чтобы принять временный бюджет, который может получить поддержку в Сенате и в Белом доме.

Маккарти заявил, что он рассматривает такой подход, но не согласится на дополнительную помощь Украине, которую запросил Байден и которую включили в свою версию законопроекта законодатели в Сенате.

Напомним

Госсекретарь Блинкен заявил об угрозе "шатдауна" для национальной безопасности США.

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