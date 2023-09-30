"Шатдаун" у США майже неминучий: республіканці у Палаті представників відкидають власний законопроект

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Палата представників відхилила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 30 днів. За нього проголосували лише 198 законодавців, проти висловилися 232. Законопроєкт передбачав скорочення видатків та обмеження нелегальної міграції, що є пріоритетами для республіканців. Однак, як зазначається, через це в документа було мало шансів на схвалення в контрольованому демократами Сенаті.

Таким чином республіканці, які мають більшість у Палаті представників, як зазначено, залишилися без чіткої стратегії щодо запобігання "шатдауну".

Якщо фінансування уряду США не буде продовжено до настання неділі, це означатиме закриття національних парків, затримки з виплатами зарплати 4 мільйонам федеральних службовців і збої в найрізноманітніших галузях – від фінансового нагляду до наукових досліджень.

Після голосування спікер Палати представників Кевін Маккарті заявив, що палата все ще може ухвалити законопроєкт про продовження фінансування, відмовившись від консервативних заходів, які викликали відторгнення у демократів. Але він відмовився повідомити, що буде далі. Очікується, що палата проведе ще кілька голосувань у суботу.

Неясно, чи встигне ухвалити рішення і Сенат США. Палата має зібратися в другій половині дня в суботу, щоб розглянути двопартійний законопроєкт, що дає змогу профінансувати уряд до 17 листопада, але, як повідомляють, через процедурні зволікання заключне голосування може бути відкладено до вівторка.

Президент США Джо Байден попередив, що "шатдаун" може завдати великої шкоди Збройним силам. «Ми не можемо грати в політику, коли наші війська приймають на себе удар. Це просто невиконання обов'язку», – заявив демократ Байден на церемонії, присвяченій виходу у відставку високопоставленого генерала Марка Міллі.

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Маккарті сподівався, що включення до законопроєкту положень про охорону кордонів дасть змогу переконати колег, які до цього ігнорували зусилля щодо запобігання "шатдауну".

Однак зрештою «непримиренні» республіканці – 31 особа – об'єдналися з демократами і відкинули законопроєкт.

Частина республіканців вважають, що Конгрес має зосередитися на розробці детального бюджету, що охоплює весь фінансовий рік, а не на тимчасових заходах, навіть якщо це призведе до "шатдауну". До теперішнього моменту Палата представників уже ухвалила чотири варіанти річних бюджетів, але, як зазначається, у них немає шансів отримати схвалення Сенату.

Інші республіканці вважають, що їм, імовірно, доведеться провести спільну роботу з демократами, щоб ухвалити тимчасовий бюджет, який може отримати підтримку в Сенаті і в Білому домі.

Маккарті заявив, що він розглядає такий підхід, але не погодиться на додаткову допомогу Україні, яку запросив Байден і яку включили у свою версію законопроєкту законодавці в Сенаті.

Нагадаємо

Держсекретар Блінкен заявив про загрозу "шатдауну" для національної безпеки США.