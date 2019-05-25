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Шашлык и "коварное" солнце: как отдохнуть на природе без вреда для здоровья

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 мая. УНН. В Украину пришло настоящее потепление - время, когда многие открывают для себя сезон отдыха на природе. Но любители выездного отдыха часто сталкиваются с такими проблемами, как переедание, травмы, ожоги и солнечный удар. Как уберечь себя за городом, рассказал УНН в комментарии заведующий консультативно-информационного отдела "1583" Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Александр Комашко.

"Каким бы вкусным ни был шашлык, помните - все должно быть в меру. Во-вторых, при приготовлении мяса на шашлык не стоит использовать слишком много смесей, пряностей и специй - они раздражают вкусовые рецепторы. И, в конце концов, не налегайте на еду первые 20-30 минут, даже если до этого долго не ели", - советует врач.

По его словам, первые ощущения относительно того, что ты ешь, появляются не сразу, поэтому велик риск переедания в первые 30 хвилин. Если вы все же "переели", врач советует "растрясти" еду на прогулке.

"Во время хождения сначала надо выполнять плавные движения, уже потом - более энергичные. Можно сделать несколько упражнений: соединить выпрямленные руки над головой, потянуться вверх, сделать наклон верхней части туловища в стороны", - отметил медик.

Он также добавил, что во время отдыха на свежем воздухе не редким является возникновение ожогов - кожа, за зиму отвыкшая от солнца, нередко реагирует покраснением и зудом.

"Одеваться надо в светлую и просторную одежду, выбирать для отдыха натуральные ткани, обязательно прикрывать голову, чтобы не получить ожог или перегрев", - отметил медик.

Комашко посоветовал также пить больше жидкости - в частности, зеленый чай и компоты. Вода должна быть прохладной, но не холодной. Следует избегать газированных, а тем более алкогольных напитков.

"Если есть возможность, постарайтесь свести к минимуму пребывание под прямыми солнечными лучами", - добавил он.

Также, по словам врача, во время отдыха бывают и случаи травмирования. В таком случае необходимо уметь оказать первую помощь пострадавшему.

"При переломах и вывихах травмированную конечность необходимо зафиксировать подручными средствами, будь то палка, фанера, картон или другой плотный материал. Поврежденную руку еще можно подвязать к шее. При тяжелых травмах обязательно необходимо обращаться за помощью скорой", - отметил врач.

Он также рассказал, что при травме головы необходимо положить больного осторожно в горизонтальное положение, приложить к месту повреждения холодный предмет, окутанный в чистую ткань.

При травме позвоночника необходимо осторожно положить больного на спину на твердую ровную поверхность, поддерживая его, чтобы избежать травм мозга.

"При подозрении на перелом ребер необходимо туго забинтовать грудь и осторожно положить больного на спину, и обязательно вызвать скорую медицинскую помощь", - подчеркнул Комашко.

Напомним, ранее врачи рассказали, что делать при укусах насекомых.

Украинские Национальные Новости

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