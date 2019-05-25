Шашлик та "підступне" сонце: як відпочити на природі без шкоди для здоров'я

“Яким би смачним не був шашлик, пам’ятайте — всього має бути в міру. По-друге, при приготуванні м’яса на шашлик не варто використовувати занадто багато сумішей, прянощів і спецій — вони подразнюють смакові рецептори. І, врешті-решт, не налягайте на їжу перші 20-30 хвилин, навіть якщо до цього довго не їли”, — радить лікар.

З його слів, перші відчуття щодо того, що ти їсиш, з’являються не відразу, тож великий ризик переїдання у перші 30 хвилин.Якщо ви все ж таки "переїли", лікар радить “розтрусити” їжу на прогулянці.

“Під час ходіння спочатку треба виконувати плавні рухи, вже потім — більш енергійні. Можна зробити кілька вправ: з’єднати випрямлені руки над головою, потягнутись вгору, зробити нахил верхньої частини тулуба в сторони”, — зауважив медик.

Він також зазначив, що під час відпочинку на свіжому повітрі не рідкісним є виникнення опіків — шкіра, що за зиму відвикла від сонця, нерідко реагує почервонінням та свербінням.

“Одягатись треба у світле та просторе вбрання, обирати для відпочинку натуральні тканини, обов’язково прикривати голову, щоб не отримати опік чи перегрівання”, — вказав медик.

Комашко порадив також пити більше рідини — зокрема, зелений чай та компоти. Вода має бути прохолодною, але не холодною. Слід уникати газованих, а тим паче алкогольних напоїв.

“Якщо є можливість, намагайтесь звести до мінімуму перебування під прямими сонячними променями”, — додав він.

Також, за словами лікаря, під час відпочинку бувають і випадки травмування. У такому разі необхідно вміти надати першу допомогу постраждалому.

“При переломах і вивихах травмовану кінцівку необхідно зафіксувати підручними засобами, чи то палиця, фанера, картон або інший цупкий матеріал. Пошкоджену руку ще можна підв’язати до шиї. При важких травмах обов’язково необхідно звертатись по допомогу швидкої”, — наголосив лікар.

Він також розповів, що при травмі голови необхідно покласти хворого обережно в горизонтальне положення, прикласти до місця ушкодження холодний предмет, огорнутий у чисту тканину.

При травмі хребта необхідно обережно покласти хворого на спину на тверду рівну поверхню, підтримуючи його, щоб уникнути травм мозку.

“При підозрі на перелом ребер необхідно туго забинтувати груди та обережно покласти хворого на спину, та обов’язково викликати швидку медичну допомогу”, — підкреслив Комашко.

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