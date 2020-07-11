Шашлык "на коньяке" от экспертов известного украинского бренда Koktebel
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Лето - в разгаре, а это значит, что каждые выходные - отличный повод отправится на пикник. Разнообразить досуг и удивить друзей можно с помощью нового рецепта приготовления любимого шашлыка. Как правильно приготовить маринад для нежного и сочного мяса на основе коньяка рассказали эксперты известного украинского бренда Koktebel, передает УНН.
И так, шашлык — обязательное блюдо для отдыха на природе. А для приготовления “конечного” мяса нужны такие ингредиенты.
— Свинина или куриное мясо — 2 кг
— Коньяк — 100-120 мл
— соль — 2 ст. л.
— специи — 2 ст. л.
— Лук — 4-5 шт.
— Яйца — 2 шт.
Способ приготовления:
Перед тем, как начать готовить мясо, его нужно очистить от излишков жира, пленок и прожилок. После, нарежьте мясо крупными кубиками, примерно 4 на 4 см.
В емкость с мясом теперь необходимо добавить коньяк, соль и специи — перемешайте.
Очистите и промойте лук. Нарежьте кольцами, и сжимая в руках, добейтесь выделения сока. После добавления лука к мясу, нужно все еще раз перемешать.
Следующий шаг: необходимо слегка взбить яйца и влить их в мясо. Перемешать и оставить в холодном месте на 3:00.
Во время маринования раза 2-3 перемешивайте мясо. Жарить такое маринованное мясо можно, как на шампурах, так и на “решетке”.
Напомним, как сообщал УНН, ранее создатели Koktebel поделились рецептами приготовления ТОП-3 низкокалорийных коктейлей.