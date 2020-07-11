Шашлик "на коньяку" від експертів відомого українського бренду Koktebel
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Літо — в розпалі, а це значить, що кожні вихідні — відмінний привід відправиться на пікнік. Урізноманітнити дозвілля і здивувати друзів можна за допомогою нового рецепта приготування улюбленого шашлику. Як правильно приготувати маринад для ніжного і соковитого м’яса на основі коньяку розповіли експерти відомого українського бренду Koktebel, передає УНН.
І так, шашлик — обов’язкова страва для відпочинку на природі. А для приготування “коньячного” м’яса потрібні такі інгредієнти.
— Свинина або куряче м’ясо — 2 кг
— Коньяк — 100-120 мл
— Сіль — 2 ст. л.
— Спеції — 2 ст. л.
— Лук — 4-5 шт.
— Яйця — 2 шт.
Спосіб приготування:
Перед тим, як почати готувати м’ясо, його потрібно очистити від надлишків жиру, плівок і прожилок. Після, наріжте м’ясо великими кубиками, приблизно 4 на 4 см.
У ємність з м’ясом тепер необхідно додати коньяк, сіль і спеції — перемішайте.
Почистіть і промийте цибулю. Наріжте кільцями, і стискаючи в руках, добийтеся виділення соку. Після додавання цибулі до м’яса, потрібно все ще раз перемішати.
Наступний крок: необхідно злегка взбити яйця і влити їх в м’ясо. Перемішати і залишити в холодному місці на 3 години.
Під час маринування рази 2-3 перемішуйте м’ясо. Смажити таке мариноване м’ясо можна, як на шампурах, так і на “гратах”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, раніше творці Koktebel поділилися рецептами приготування ТОП-3 низькокалорійних коктейлів.