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Шашлик "на коньяку" від експертів відомого українського бренду Koktebel

Шашлик "на коньяку" від експертів відомого українського бренду Koktebel

Київ • УНН

 • 23638 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Літо — в розпалі, а це значить, що кожні вихідні — відмінний привід відправиться на пікнік. Урізноманітнити дозвілля і здивувати друзів можна за допомогою нового рецепта приготування улюбленого шашлику. Як правильно приготувати маринад для ніжного і соковитого м’яса на основі коньяку розповіли експерти відомого українського бренду Koktebel, передає УНН.

І так, шашлик — обов’язкова страва для відпочинку на природі. А для приготування “коньячного” м’яса потрібні такі інгредієнти.

— Свинина або куряче м’ясо — 2 кг

— Коньяк — 100-120 мл

— Сіль — 2 ст. л.

— Спеції — 2 ст. л.

— Лук — 4-5 шт.

— Яйця — 2 шт.

Спосіб приготування:

Перед тим, як почати готувати м’ясо, його потрібно очистити від надлишків жиру, плівок і прожилок. Після, наріжте м’ясо великими кубиками, приблизно 4 на 4 см.

У ємність з м’ясом тепер необхідно додати коньяк, сіль і спеції — перемішайте.

Почистіть і промийте цибулю. Наріжте кільцями, і стискаючи в руках, добийтеся виділення соку. Після додавання цибулі до м’яса, потрібно все ще раз перемішати.

Наступний крок: необхідно злегка взбити яйця і влити їх в м’ясо. Перемішати і залишити в холодному місці на 3 години.

Під час маринування рази 2-3 перемішуйте м’ясо. Смажити таке мариноване м’ясо можна, як на шампурах, так і на “гратах”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, раніше творці Koktebel поділилися рецептами приготування ТОП-3 низькокалорійних коктейлів.

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